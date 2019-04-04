Влада Венесуели розпочала кримінальний процес проти Гуйадо



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Гуайдо «повинен відповісти за все, що зробив і за зраду батьківщини», сказав член Національного установчих зборів Венесуели Гарсія Серпа

«Рішення щодо Гуайдо буде прийняте правовою системою на основі відповідних доказів», - заявив член Національного установчих зборів Венесуели Гарсія Серпа

Кримінальний процес проти лідера венесуельської опозиції, спікера парламенту Хуана Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом країни, запущений.

Про це повідомив член Національного установчих зборів Венесуели Гарсія Серпа.

«Проти нього почався кримінальний процес, який будуть вести Верховний суд і прокурор», - заявив він в ефірі державного телебачення.

Законодавець зазначив, що «рішення щодо Гуайдо буде прийняте правовою системою на основі відповідних доказів».

За його словами, Гуайдо «повинен відповісти за все, що зробив і за зраду батьківщини».

Нагадаємо, Верховний суд Венесуели заборонив Гуайдо залишати країну без дозволу і визнав його винним у неповазі до влади.

За рішенням Верховного суду також були заблоковані рахунки Гуайдо на венесуельській території.

Законодавчі збори Венесуели позбавили депутатської недоторканності Гуайдо.

Джерело: Интерфакс