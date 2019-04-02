Верховний суд Венесуели вимагає позбавити недоторканності Гуайдо



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За рішенням Верховного суду також були заблоковані рахунки Гуайдо на венесуельській території

Суд заборонив лідеру опозиції Венесуели залишати країну без дозволу і визнав його винним у неповазі до влади

Верховний суд Венесуели звернувся до Національних установчих зборів країни з проханням відкликати депутатську недоторканність лідера опозиції Хуана Гуайдо.

Про це повідомляє Associated Press News.

Також суд заборонив лідеру опозиції залишати країну без дозволу і визнав його винним у неповазі до влади. Суд розпорядився передати копію свого рішення главі Національних установчих зборів «з тим, щоб відкликати парламентську недоторканність» Гуайдо.

Суддя Верховного суду Майкл Морено заявив, що Гуайдо слід притягнути до відповідальності за порушення заборони на виїзд із країни, коли він відправився в тур латиноамериканськими країнами, які підтримують зміну уряду Венесуели. Крім того, лідера опозиції звинувачують у підбурюванні до насильства у зв'язку з вуличними протестами і отриманням незаконних коштів з-за кордону.

За рішенням Верховного суду також були заблоковані рахунки Гуайдо на венесуельській території.

Нагадаємо, раніше у Венесуелу прибули два літаки з російськими військовими. Президент США Дональд Трамп заявив, що російські військові повинні покинути Венесуелу.

У Венесуелі заявляють, що російські військовослужбовці прибули до Каракаса, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії.

Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію «припинити свою неконструктивну поведінку», яка полягає у підтримці президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Джерело: РБК-Україна