З Гуайдо зняли депутатську недоторканність



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У зв'язку з позбавленням депутатської недоторканності Хуану Гуайдо загрожує затримання

Законодавчі збори Венесуели позбавили депутатської недоторканності тимчасового президента Хуана Гуайдо.

Про це оголосив голова асамблеї Діосдадо Кабельо.

У зв'язку з позбавленням депутатської недоторканності Хуану Гуайдо загрожує затримання.

Щодо нього в Венесуелі зараз ведеться два розслідування. Наприкінці березня глава Генерального контрольного управління Венесуели зняв Гуайдоз поста керівника парламенту країни, а також заборонив йому протягом 15 років займати державні посади.

Опозиціонер заявив, що декрет, виданий головним аудитором країни, не має законної сили.

Нагадаємо, Верховний суд Венесуели заборонив Гуайдо залишати країну без дозволу і визнав його винним у неповазі до влади.

За рішенням Верховного суду також були заблоковані рахунки Гуайдо на венесуельській території.

Як відомо, у березні у Венесуелу прибули два літаки з російськими військовими. Президент США Дональд Трамп заявив, що російські військові повинні покинути Венесуелу.

У Венесуелі заявляють, що російські військовослужбовці прибули до Каракаса, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії.

Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію «припинити свою неконструктивну поведінку», яка полягає у підтримці президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Джерело: DW