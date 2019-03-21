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    ВМФ США підпише контракт на створення 10 ударних субмарин

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    <p>Востаннє подібний контракт на 10 підводних човнів на суму в 17,6 млрд доларів в США укладали в 2014 році</p> - ВМФ США підпише контракт на створення 10 ударних субмарин

    Востаннє подібний контракт на 10 підводних човнів на суму в 17,6 млрд доларів в США укладали в 2014 році

    Фото: U.S. Navy

    Нові підводні човни ВМФ США матимуть по 40 крилатих ракет Tomahawk

    Керівництво ВМФ США в квітні має намір підписати із компаніями General Dynamics Electric Boat та Huntington Ingalls Industries багаторічний контракт на постачання 10 ударних підводних човнів класу Virginia.

    При цьому 9 із 10 човнів матимуть новий модуль (VPM), який дозволить збільшити кількість крилатих ракет Tomahawk на борту із 16 до 40, пише ресурс Defense News.

    Перший човен із новим модулем (SSN-803) має надійти до складу ВМФ в 2025 році.

    Востаннє подібний контракт на 10 підводних човнів на суму в 17,6 млрд доларів укладали в 2014 році.

    Раніше повідомлялося, що компанія Boeing отримала контракт на будівництво 78 літаків F/A-18, які широко використовуються в палубній авіації США.

    Також стало відомо, що Сухопутні війська США мають намір в 2020 році зосередитися на трьох ключових напрямках в своїй ракетній програмі: наземна гіперзвукова ракета, наземна ракета середньої дальності і перехоплювач середньої дальності.

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