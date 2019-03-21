ВМФ США підпише контракт на створення 10 ударних субмарин



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Востаннє подібний контракт на 10 підводних човнів на суму в 17,6 млрд доларів в США укладали в 2014 році Фото: U.S. Navy

Нові підводні човни ВМФ США матимуть по 40 крилатих ракет Tomahawk

Керівництво ВМФ США в квітні має намір підписати із компаніями General Dynamics Electric Boat та Huntington Ingalls Industries багаторічний контракт на постачання 10 ударних підводних човнів класу Virginia.

При цьому 9 із 10 човнів матимуть новий модуль (VPM), який дозволить збільшити кількість крилатих ракет Tomahawk на борту із 16 до 40, пише ресурс Defense News.

Перший човен із новим модулем (SSN-803) має надійти до складу ВМФ в 2025 році.

Востаннє подібний контракт на 10 підводних човнів на суму в 17,6 млрд доларів укладали в 2014 році.

Раніше повідомлялося, що компанія Boeing отримала контракт на будівництво 78 літаків F/A-18, які широко використовуються в палубній авіації США.

Також стало відомо, що Сухопутні війська США мають намір в 2020 році зосередитися на трьох ключових напрямках в своїй ракетній програмі: наземна гіперзвукова ракета, наземна ракета середньої дальності і перехоплювач середньої дальності.