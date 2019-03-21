Сухопутні війська США прискорять ракетну програму в 2020 році



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ракетна програма є одним із шести пріоритетів модернізації Сухопутних військ до 2028 року

За 5 років витрати на три основні напрямки ракетної програми в США складують майже 2,433 млрд доларів

Сухопутні війська США мають намір в 2020 році зосередитися на трьох ключових напрямках в своїй ракетній програмі: наземна гіперзвукова ракета, наземна ракета середньої дальності і перехоплювач середньої дальності.

Про це пише ресурс Defense News.

Ракетна програма є одним із шести пріоритетів модернізації Сухопутних військ до 2028 року. Так протягом 2020-2025 фінансових років на роботи по гіперзвуковій ракеті передбачається виділити 1,2 млрд доларів. Відповідний гіперзвуковий глайдер буде знаходитися на розгінному блоці двоступеневої ракети. Перші тестування нової системи заплановані на 2023 фінансовий рік.

Водночас роботи щодо наземної ракеті середньої дальності передбачається профінансувати до 2025 року на рівні в 1 млрд доларів. Дана система перш за все спрямована на задоволення потреб в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Проте початкову фазу науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт по проекту наземної ракети середньої дальності передбачається завершити не раніше 2024 року.

Врешті решт на роботи по системі протиповітряної оборони середньої дальності передбачається в наступні 5 років виділити 232,9 млн доларів. На сьогодні компанія Northrop Grumman веде роботи по радару для нової системи, які мають бути завершені до 2022 року.