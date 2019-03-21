Boeing побудує 78 літаків F/A-18 для Військово-Морських сил США



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Компанія Boeing отримала контракт на $4 млрд

Роботи за контрактом Boeing, як очікується, завершаться до 2024 року

Компанія Boeing отримала контракт на будівництво 78 літаків F/A-18, які широко використовуються в палубній авіації США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Пентагон.

«Компанія Boeing отримала контракт на $4 млрд для закупівлі матеріалів з метою виробництва 78 літаків F/A-18 для Військово-Морських сил США»,- говориться у повідомленні.

Уточнюється, що роботи за контрактом, як очікується, завершаться впродовж наступних п'яти років – у квітні 2024 року.

Літак F/A-18 Super Hornet застосовується, головним чином, як палубний винищувач-бомбардувальник, а також штурмовик. Він є одним із основних типів бойових літаків, які є зараз на озброєнні ВМС США.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанії поставили під загрозу замовлення на літаки компанії Boeing на загальну суму 57 мільярдів доларів після двох аварій літаків Boeing 737 Max, остання з яких сталась в Ефіопії.

Джерело: Укрінформ