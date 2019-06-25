Внаслідок вибухів на арсеналі в Казахстані загинули дві людини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На одному з арсеналів біля міста Арись 24 червня сталося загоряння, що спричинило вибухи боєприпасів

Напередодні ввечері в районі надзвичайної події в місті Арись побували президент Казахстану і міністр оборони

Влада Казахстану повідомила про другого загиблого внаслідок вибухів боєприпасів в місті Арись в Туркестанській області.

Про це повідомляє 25 червня Радіо Азаттик.

За даними МВС Казахстану, двоє людей загинули в результаті вибухів. Офіційні казахські ЗМІ наводять слова прем'єр-міністра країни Аскара Мамина, який заявив, що загинули цивільний і військовий.

За даними лікарів, за медичною допомогою звернулися десятки людей, включаючи п'ять дітей. 25 осіб, в тому числі п'ятеро дітей, були доставлені в лікарню міста Шимкента. Троє в тяжкому стані поміщені в реанімацію.

Крім того, за медичною допомогою в Отрарську районну лікарню звернулися не менше 34 постраждалих через вибухи.

Напередодні ввечері в районі надзвичайної події побували президент країни Касим-Жомарт Токаєв і міністр оборони Нурлан Єрмекбаєв.

Місцева влада в понеділок оголосила надзвичайну ситуацію в регіоні і повідомила про початок евакуації людей з міста Арись з населенням близько 43 тисяч людей. Влада попередила, що ситуація в місті залишається небезпечною, оскільки вибухи тривають, і можуть відбуватися ще кілька днів.

Нагадаємо, в міністерстві оборони Казахстану повідомили, що 24 червня на одному з арсеналів збройних сил країни, розташованому поруч з населеним пунктом Арись, сталося загоряння, що спричинило розриви частини боєприпасів.