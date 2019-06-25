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    Внаслідок вибухів на арсеналі в Казахстані загинули дві людини

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    <span>На одному з арсеналів біля міста Арись 24 червня сталося загоряння, що спричинило вибухи боєприпасів</span> - Внаслідок вибухів на арсеналі в Казахстані загинули дві людини
    На одному з арсеналів біля міста Арись 24 червня сталося загоряння, що спричинило вибухи боєприпасів

    Напередодні ввечері в районі надзвичайної події в місті Арись побували президент Казахстану і міністр оборони

    Влада Казахстану повідомила про другого загиблого внаслідок вибухів боєприпасів в місті Арись в Туркестанській області.

    Про це повідомляє 25 червня Радіо Азаттик.

    За даними МВС Казахстану, двоє людей загинули в результаті вибухів. Офіційні казахські ЗМІ наводять слова прем'єр-міністра країни Аскара Мамина, який заявив, що загинули цивільний і військовий.

    За даними лікарів, за медичною допомогою звернулися десятки людей, включаючи п'ять дітей. 25 осіб, в тому числі п'ятеро дітей, були доставлені в лікарню міста Шимкента. Троє в тяжкому стані поміщені в реанімацію.

    Крім того, за медичною допомогою в Отрарську районну лікарню звернулися не менше 34 постраждалих через вибухи.

    Напередодні ввечері в районі надзвичайної події побували президент країни Касим-Жомарт Токаєв і міністр оборони Нурлан Єрмекбаєв.

    Місцева влада в понеділок оголосила надзвичайну ситуацію в регіоні і повідомила про початок евакуації людей з міста Арись з населенням близько 43 тисяч людей. Влада попередила, що ситуація в місті залишається небезпечною, оскільки вибухи тривають, і можуть відбуватися ще кілька днів.

    Нагадаємо, в міністерстві оборони Казахстану повідомили, що 24 червня на одному з арсеналів збройних сил країни, розташованому поруч з населеним пунктом Арись, сталося загоряння, що спричинило розриви частини боєприпасів.

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