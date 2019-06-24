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    В Казахстані на військовому арсеналі сталися вибухи

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    Вибухи на арсеналі в Арисі, 24 червня - В Казахстані на військовому арсеналі сталися вибухи
    Вибухи на арсеналі в Арисі, 24 червня
    Фото: inform.kz

    Організовані заходи по ліквідації та мінімізації наслідків вибухів, заявили в міноборони Казахстану

    В Туркестанській області Казахстану на території військової частини сталися вибухи.

    Про це 24 червня повідомляє Казінформ.

    За інформацією Комітету з надзвичайних ситуацій, повідомлення про вибухи біля міста Арись Туркестанської області надійшло о 09:20 в понеділок.

    «Вибух стався в складському приміщенні, з подальшим загоранням на території військової частини», - зазначили у відомстві.

    На місці надзвичайної події працюють 30 рятувальників та вісім одиниць пожежної техніки.

    В міністерстві оборони Казахстану заявили, що 24 червня на одному з арсеналів збройних сил країни, розташованому поруч з населеним пунктом Арись, сталося загоряння, що спричинило розриви частини боєприпасів.

    «На даний момент жертв і постраждалих немає. Причини і обставини події з'ясовуються», - повідомили у міністерстві.

    До місця події вирушила спеціально створена комісія. «Силами особового складу збройних сил організовані заходи по ліквідації та мінімізації наслідків», - зазначили в міноборони Казахстану.

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