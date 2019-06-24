В Казахстані на військовому арсеналі сталися вибухи



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Вибухи на арсеналі в Арисі, 24 червня Фото: inform.kz

Організовані заходи по ліквідації та мінімізації наслідків вибухів, заявили в міноборони Казахстану

В Туркестанській області Казахстану на території військової частини сталися вибухи.

Про це 24 червня повідомляє Казінформ.

За інформацією Комітету з надзвичайних ситуацій, повідомлення про вибухи біля міста Арись Туркестанської області надійшло о 09:20 в понеділок.

«Вибух стався в складському приміщенні, з подальшим загоранням на території військової частини», - зазначили у відомстві.

На місці надзвичайної події працюють 30 рятувальників та вісім одиниць пожежної техніки.

В міністерстві оборони Казахстану заявили, що 24 червня на одному з арсеналів збройних сил країни, розташованому поруч з населеним пунктом Арись, сталося загоряння, що спричинило розриви частини боєприпасів.

«На даний момент жертв і постраждалих немає. Причини і обставини події з'ясовуються», - повідомили у міністерстві.

До місця події вирушила спеціально створена комісія. «Силами особового складу збройних сил організовані заходи по ліквідації та мінімізації наслідків», - зазначили в міноборони Казахстану.