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    Vodafone досі не працює на окупованих територіях Донбасу

    Найбільш вірогідною причиною відсутності зв'язку в Донецькій області є відсутність електроживлення, - повідомили у компанії
    На окупованій території Донецької області мережа мобільного оператора Vodafone як і раніше не працює. Про це повідомляє сайт оператора. «Станом на 22.01.2018 ситуація залишається без змін. Хоча основний канал зв'язку відновлений, робота мережі не поновилася. Найбільш вірогідною причиною відсутності зв'язку в Донецькій області є
    • Сьогодні, 17:10
    • Розсилка

    Найбільш вірогідною причиною відсутності зв'язку в Донецькій області є відсутність електроживлення, - повідомили у компанії

    На окупованій території Донецької області мережа мобільного оператора Vodafone як і раніше не працює.

    Про це повідомляє сайт оператора.

    «Станом на 22.01.2018 ситуація залишається без змін. Хоча основний канал зв'язку відновлений, робота мережі не поновилася. Найбільш вірогідною причиною відсутності зв'язку в Донецькій області є відсутність електроживлення. З боку Vodafone Україна перешкод для відновлення працездатності мережі немає»,  - йдеться в повідомленні.

    Як повідомляє джерело, так зване «міністерство зв'язку» «ДНР» звернулося до компанії Vodafone з проханням посприяти у відновленні роботи українського мобільного оператора «МТС-Україна» на окупованій території.

    «Враховуючи той факт, що Vodafone закрив доступ технічному персоналу колишньому «МТС-Україна» до свого обладнання, а також у зв'язку з тим, що ці спеціалісти, які залишилися, не в змозі вирішувати складні комутаційні завдання, просимо компанію Vodafone направити персонал для аудиту технічного стану і запуску мережі на території «ДНР», - йдеться в заяві.

    Сигнал українського стільникового оператора МТС зник на території самопроголошеної «ДНР» 11 січня. Причиною відключення стало пошкодження кабелю, що йде у напрямку прифронтової Оленівки. Зараз у «ДНР» діє тільки оператор мобільного зв'язку «Фенікс».

    Жителі буквально кинулися купувати стартові пакети оператора, що викликало перебої всередині мережі. Для поліпшення зв'язку спеціалісти «ДНР» напередодні вивели в ефір 30 базових станцій, які належали раніше оператору Lifecell і були «відтиснуті» у власника.

    Сепаратисти радять жителям окупованих територій відновлювати стаціонарні телефони.

     

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