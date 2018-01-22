Vodafone досі не працює на окупованих територіях Донбасу

Найбільш вірогідною причиною відсутності зв'язку в Донецькій області є відсутність електроживлення, - повідомили у компанії

На окупованій території Донецької області мережа мобільного оператора Vodafone як і раніше не працює. Про це повідомляє сайт оператора. «Станом на 22.01.2018 ситуація залишається без змін. Хоча основний канал зв'язку відновлений, робота мережі не поновилася. Найбільш вірогідною причиною відсутності зв'язку в Донецькій області є



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Найбільш вірогідною причиною відсутності зв'язку в Донецькій області є відсутність електроживлення, - повідомили у компанії

На окупованій території Донецької області мережа мобільного оператора Vodafone як і раніше не працює.

Про це повідомляє сайт оператора.

«Станом на 22.01.2018 ситуація залишається без змін. Хоча основний канал зв'язку відновлений, робота мережі не поновилася. Найбільш вірогідною причиною відсутності зв'язку в Донецькій області є відсутність електроживлення. З боку Vodafone Україна перешкод для відновлення працездатності мережі немає», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє джерело, так зване «міністерство зв'язку» «ДНР» звернулося до компанії Vodafone з проханням посприяти у відновленні роботи українського мобільного оператора «МТС-Україна» на окупованій території.

«Враховуючи той факт, що Vodafone закрив доступ технічному персоналу колишньому «МТС-Україна» до свого обладнання, а також у зв'язку з тим, що ці спеціалісти, які залишилися, не в змозі вирішувати складні комутаційні завдання, просимо компанію Vodafone направити персонал для аудиту технічного стану і запуску мережі на території «ДНР», - йдеться в заяві.