Водій Макрона попався на перевищенні швидкості



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після 20-денного відсторонення водію Макрона дали іншу роботу в Єлисейському палаці

За даними поліції, водій автомобіля відмовлявся зупинятися. Його звинуватили у відмові виконувати вказівки правоохоронців

Водій президента Франції Еммануеля Макрона втік від поліції після того, як його зловили на перевищенні швидкості.

Про це повідомляє The Guardian.

За неофіційною інформацією, водій перебував за кермом автомобіля з автопарку Єлисейського палацу. Він прямував у Версаль, і на дорозі поліцейські з радаром зафіксували перевищення швидкості.

За даними поліції, водій автомобіля відмовлявся зупинятися. Його звинуватили у відмові виконувати вказівки правоохоронців.

Повідомляється, що водій на момент інциденту не був при виконанні обов'язків.

Після 20-денного відсторонення йому дали іншу роботу в Єлисейському палаці. Чиновники адміністрації президента Франції відмовилися коментувати справу, заявивши, що рішення про майбутнє водія буде прийнято після того, як відбудеться розгляд його справи в суді.

Слухання очікується в січні 2020 року. У разі визнання винним йому загрожує максимум тюремне ув'язнення терміном на три місяці і штраф в розмірі до 3750 євро.

Раніше повідомлялося, що російські пранкери Вован і Лексус подзвонили президенту Франції Емануелю Макрону від імені переможця президентських виборів в Україні Володимира Зеленського.

Джерело: Європейська правда