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    Російські пранкери подзвонили Макрону від імені Зеленського

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    <span>Зеленський зустрічався з Макроном 12 квітня у Парижі</span> - Російські пранкери подзвонили Макрону від імені Зеленського
    Зеленський зустрічався з Макроном 12 квітня у Парижі

    Один з пранкерів, що видавав себе за Зеленського, пожартував, що перемога у 73% голосів нагадує результати виборів у Росії

    Російські пранкери Вован і Лексус подзвонили президенту Франції Емануелю Макрону від імені переможця президентських виборів в Україні Володимира Зеленського.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    15-хвилинну розмову 24 квітня опублікували у YouTube. Точний час, коли відбувся дзвінок, невідомий.

    Один з пранкерів, що видавав себе за Зеленського, пожартував, що перемога у 73% голосів нагадує результати виборів у Росії, коли перемагав Володимир Путін.

    У відповідь співрозмовник, голос якого, як зазначає агентство, схожий на Макрона, жартівливо зауважив, що Україна не була схожа на Росію принаймні в одному: «Ви ще не кинули всіх суперників до в’язниці».

    У адміністрації Макрона відмовилися коментувати Reuters відео, сказавши, що ані підтверджують, ані заперечують автентичність запису.

    Вован і Лексус – відомі російські пранкери, жертвами яких ставали чимало відомих людей та світових політиків.

    вибори Путін політика Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон YouTube
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