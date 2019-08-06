Водоканали України з 20 серпня можуть перейти на погодинну подачу води



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У профільній асоціації запевняють, що 100% водоканалів, яким встановлює тарифи НКРЕКП, щодня несуть шалені збитки

Оскільки електроенергія для водоканалів у липні подорожчала на 25%, коштів для розрахунків у серпні уже не буде, попередили в «Укрводоканалекології»

Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія» допускає, що вже з 20 серпня водоканали можуть перейти на погодинну подачу води через брак коштів на оплату електроенергії в тарифі підприємств.

Про це на пресконференції заявила віцепрезидент асоціації Ольга Бабій.

«НКРЕКП регулює діяльність ста водоканалів України. Піднявши вартість тарифу на передачу для Укренерго, НКРЕКП не підняла вартість води і каналізації. Зараз усі водоканали країни понесли збитки у розмірі близько 200 млн грн - за один місяць», - сказала Бабій.

За її словами, оскільки електроенергія для водоканалів у липні подорожчала на 25%, коштів для розрахунків у серпні уже не буде.

«Водоканали і теплокомуненерго почнуть відключати від споживання електроенергії. 100% водоканалів, яким встановлює тарифи НКРЕКП, щодня несуть шалені збитки», - зазначила Бабій.

На її думку, у водоканалів має бути можливість купувати дешеву електроенергію або тариф треба підняти на 20% - це компенсує витрати на електроенергію та заробітну плату.

«Якщо не піднімати тариф на 20%, що ми пропонуємо? У рамках ринку є компанія «Гарантований покупець», яка купує електроенергію у «Енергоатома» за ціною 57 коп за кВт-год, а в Укргідроенерго - за 70 коп за кВт-год, а продає населенню за ціною 1,68 грн, отримуючи надприбутки. Ми запропонували водоканали та електроенергію зробити споживачами електроенергії за 1,68 грн. Тоді немає потреби піднімати тарифи на 20%, він може зрости на 10% за рахунок коригування заробітної плати. Але НКРЕКП та уряд зробили усе, щоб водоканали купували електроенергію за ціною 2,20 грн за кВт-год. - це на 30% більше від тих можливостей, які є на ринку. Така сама ситуація у тепловиків», - додала Бабій.

Вона прогнозує, що у серпні деякі водоканали можуть перейти на погодинну подачу води.

«Якщо ситуація не буде вирішена шляхом законодавчого регулювання до 20 серпня, ми будемо мати відключення від електрики водоканалів, а як наслідок - техногенні аварії. Національна комісія має сказати, що вона буде робити: встановлювати тариф чи коригувати. Вона мовчить уже місяць», - сказала Бабій.

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