У Зеленського кажуть, що холодна вода може подорожчати на 15%



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Водоканали хочуть підняти тарифи на холодну воду

За словами представника президента, причиною підвищення тарифів на холодну воду може стати зростання цін на електрику

Вітчизняні водоканали на тлі підвищення цін на електроенергію для промисловості внаслідок запуску ринку електроенергії з 1 липня хочуть збільшити тарифи на холодне водопостачання на 15%.

Про це журналістам повідомив представник президента в уряді Андрій Герус після сьогоднішнього засідання уряду.

«Для українських підприємств зросла на 30% ціна на електроенергію. Для багатьох це є проблемою. В першу чергу – для водоканалів. Вони вже приходять і просять підвищити тариф на холодну воду для населення... Водоканали вже хочуть підвищити тариф на холодну воду на 15%», - сказав він.

Герус додав, що підвищення ціни на електроенергію стало проблемою для теплогенеруючих та експортних підприємств. За його словами, є кілька варіантів розв'язання проблеми зростання ціни на електроенергію для промисловості. Цьому можуть посприяти окрему постанову Кабінету міністрів про покладення спеціальних зобов'язань, рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, формування ціни на електрику на добу вперед, а також рішення за тарифом від Укренерго. За словами, якщо ці механізми будуть задіяні, то вже з 1 вересня ціни на електрику для промисловості можуть знизитися.

Нагадаємо, 1 липня в Україні запрацював новий ринок електроенергії відповідно до Закону «Про ринок електроенергії», який був прийнятий у квітні 2017 року. Цей закон передбачає запровадження конкурентних відносин на енергоринку, в тому числі на роздрібному, а отже, кінцевий споживач в майбутньому зможе обирати постачальника електроенергії. Закон відповідає вимогам Третього енергетичного пакета.

