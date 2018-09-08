Воду в Авдіївку подаватимуть погодинно
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Орієнтовно води вистачить на чотири доби
Через зупинення Донецької фільтрувальної станції (ДФС) питну воду населенню міста Авдіївка Донецької області подаватимуть погодинно з резервуара ємністю 4 тис. куб. м.
Як повідомляє в суботу прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, орієнтовно води вистачить на чотири доби.
«У разі відсутності води в резервуарі, забезпечення населення водою здійснюватиметься шляхом підвозу автомобілями», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Авдіївка Донецької області через сильні пориви вітру 6 вересня залишилася без води.