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    Воду в Авдіївку подаватимуть погодинно

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    Воду в Авдіївку подаватимуть погодинно

    Орієнтовно води вистачить на чотири доби

    Через зупинення Донецької фільтрувальної станції (ДФС) питну воду населенню міста Авдіївка Донецької області подаватимуть погодинно з резервуара ємністю 4 тис. куб. м.

    Як повідомляє в суботу прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, орієнтовно води вистачить на чотири доби.

    «У разі відсутності води в резервуарі, забезпечення населення водою здійснюватиметься шляхом підвозу автомобілями», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, Авдіївка Донецької області через сильні пориви вітру 6 вересня залишилася без води.

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