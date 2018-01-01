Волинець: «Центренерго» заблокувала постачання вугілля Львівсько-Волинського басейну

Шахтарям Львівсько-Волинського басейну буде нікуди збувати свою продукцію?

Державна компанія «Центренерго» відмовилася від схем зворотного постачання, що забезпечує продаж продукції західноукраїнських вугледобувних підприємств ДП «Львіввугілля» та ДП «Волиньвугілля». На думку голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, це руйнує вертикальну інтеграцію державних шахт



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Раніше представник ДП «Львівугілля» заявив про припинення відвантаження палива

Шахтарям Львівсько-Волинського басейну буде нікуди збувати свою продукцію?

Державна компанія «Центренерго» відмовилася від схем зворотного постачання, що забезпечує продаж продукції західноукраїнських вугледобувних підприємств ДП «Львіввугілля» та ДП «Волиньвугілля».

На думку голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, це руйнує вертикальну інтеграцію державних шахт і державних станцій, що загрожує роботі західноукраїнських шахт.



«Завжи була така схема – щоб зекономити на транспортуванні державні західноукраїнські шахти своє вугілля везли на «ДТЕК Західенрего», а в вугілля з ДТЕКу з Павлограду та Добропілля на «Центренерго». Знаю, що протягом минулого року «Центренерго» вимагало від ДТЕК збільшити обсяги видобутку для себе до 250 тис. тонн на місяць, це 3 млн тонн вугілля на рік. І ось тепер відмовились від цього вугілля, під яке додатково закладалися лави», - написав він у мережі Facebook.

Волинець підкреслює, що ситуація вимагає термінового втручання керівництва області і держави, інакше протестів шахтарів не уникнути. «Якщо «Центренерго» відмовляється від продукції «Павлоградвугілля» та «Добропіллявугілля», то ДТЕК його повезе на своє «Західенерго». Відповідно, шахтарям Львівсько-Волинського басейну буде нікуди збувати свою продукцію. Такі ж проблеми виникнуть і у державних шахт «Селідоввугілля» та «Лісічансквугілля», - попередив він.



Нагадаємо, що раніше представник ДП «Львівугілля» заявив про припинення відвантаження палива.



Вчора в ЗМІ з'явилася інформація про те, що з грудня 2017 року основним постачальником пального на станції «Центренерго» став ТОВ «Червонолиманське». ТОВ «Червонолиманське» було викуплено негласным куратором державної вугільної галузі Віталієм Кропачовим в структурах та оточенні президента-втікача Віктора Януковича.