Волкер: хто б не став президентом України, він опиниться під тиском Росії



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Спецпредставник США Курт Волкер

На думку Волкера, РФ продовжить тестувати будь-кого, хто стане президентом України

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що незалежно від того, хто стане переможцем президентських виборів, Росія продовжить його тестування інструментами своєї гібридної війни.

Про це Волкер сказав інтерв'ю PBS News.

«З огляду на поведінку Росії до цього часу, можу припустити, що вона продовжить тестувати будь-кого, хто стане президентом України», - заявив Волкер.

За його словами, теперішня ситуація з виборами в Україні подібна до виборів у Франції та США, або Brexit.

«Хто б не став президентом України, він опиниться під тиском Росії», - додав Волкер.

Раніше Волкер заявив, що Сполучені Штати Америки будуть співпрацювати з будь-яким президентом України, незалежно від того, хто переможе на президентських виборах.

Також він заявив, що Порошенко зробив більше, ніж будь-хто інший в Україні за останні 20 років.