Волкер назвав країни, які готові відправити на Донбас своїх миротворців



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Миротворці ООН повинні «замінити» війська РФ на Донбасі

До миротворчої місії ООН на Донбасі могли б долучитися військовослужбовці Швеції, Фінляндії, Австрії, Білорусі, Сербії та Туреччини.

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер у інтерв’ю «Ехо Москви».

«Те, як це буде організовано, підлягає обговоренню. Те, як будуть розгорнуті миротворці, на якому етапі, підлягає обговоренню, але з фундаментальної точки зору після повного розгортання це повинні бути справжні миротворчі сили, які контролюють ситуацію в області безпеки», – сказав Волкер.

Дипломат вважає, що миротворці ООН повинні «замінити» війська РФ на Донбасі.

У вересні політичні директори міністерств закордонних країн «нормандської четвірки» обговорять концепцію миротворчої місії ООН на сході України.

Напередодні президент України Петро Порошенко заявив, що Україна розраховує «на потенціал і адекватну допомогу ООН у важкі часи», коли триває війна на Донбасі.

Нагадаємо, Порошенко під час візиту у травні до Німеччини обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном «дорожню карту» імплементації Мінських домовленостей та залучення миротворців ООН у окупованій частині Донбасу.