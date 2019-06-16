Волкер назвав умову для миру на Донбасі



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Спецпредставник США Курт Волкер

Волкер зазначив, що приклад Маріуполя може стати уроком для Донбасу, а мир прийде на цю землю тоді, коли російські сили залишать її

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер розповів, за яких умов на Донбасі запанує мир

Про це Курт Волкер повідомив у Тwitter.

Спецпредставник Держдепу США зазначив, що приклад Маріуполя може стати уроком для Донбасу, а мир прийде на цю землю тоді, коли російські сили залишать її.

«П’ять років тому захисники визволили Маріуполь, який відтоді залишається мирним, крім випадків, коли російські війська обстрілювали його, вбиваючи десятки осіб. Урок для Донбасу – мир починається тоді, коли російські сили йдуть звідти», - написав Волкер.

Як повідомлялося, 13 червня відзначалася п'ята річниця визволення Маріуполя від окупації.

У суботу, 15 червня, президент Володимир Зеленський поїхав до Маріуполя з робочою поїздкою.

Також Зеленський у Маріуполі відкрив Центр розмінування ДСНС.

Нагадаємо, Зеленський у касці відвідав завод Ахметова (фото).