Волкер прокоментував «план Сайдіка»



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Волкер розповів про умови появи миротворців ООН на Донбасі

Представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер прокоментував «план Мартіна Сайдіка».

Про це Курт Волкер заявив в інтерв’ю Еспресо.TV

«Припустимо, що ми маємо миротворців ООН. Це буде перехідний механізм, який допомагатиме змінювати поточну ситуацію і втілювати в життя Мінські угоди. Тобто, російські війська і нелегальні військові формування поїдуть звідти. Натомість туди заїдуть миротворці ООН і забезпечуватимуть в регіоні мир і безпеку. У вас відбудуться вибори, оголосять амністію. І ось тоді вам потрібно буде звернути увагу на кілька речей. Хто працюватиме з поліцією? Хто проводитиме вибори? Виникне потреба посередника між миротворцями та ОБСЄ», – зазначив Волкер.

Він додав, що своїм планом Сайдік намагався знайти дієвий вихід із ситуації, але все залежатиме від бажання Росії вирішити конфлікт, і її згоди допустити миротворців на Донбас.

Представник Держдепу розповів, що наразі Росія на це не погоджується і продовжує наполягати, що вона не є стороною конфлікту.

«Там продовжують наполягати на тому, що вони не є стороною конфлікту. А натомість вказують на створені ними так звані «народні республіки» і наполягають на тому, що переговори потрібно вести саме з ними. Самі ж не роблять жодних кроків», – додав Волкер.

Він наголосив, що коли Росія врешті буде готовою говорити про конфлікт і завершити його, тоді можна буде запроваджувати миротворчі місії ООН.