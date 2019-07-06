Волкер заявив, що Україна має бути лідером у нормандському процесі



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Курт Волкер

Волкер відзначив як позитивний крок розведення військ на Донбасі

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів по Україні Курт Волкер описав, якими бачить кроки з боку України у питанні досягнення миру на Донбасі.

Про це Волкер заявив в інтерв'ю «Голосу Америки».

Зокрема, Волкер відзначив як позитивний сигнал президента України Володимира Зеленського у вигляді розведення військ. На думку спецпредставника, це «надзвичайно позитивний крок, який привертає увагу до бездіяльності Росії».

«Україна має відіграти роль лідера у Нормандському процесі, водночас США продовжуватимуть підтримувати її дії», - сказав він.

Курт Волкер: сигнал Зеленського у вигляді розведення військ "надзвичайно позитивний крок", який привертає увагу до бездіяльності Росії. @SpecRepUkraine сказав, що Україна має відіграти роль лідера у Нормандському процесі, водночас США продовжуватимуть підтримувати її дії. pic.twitter.com/bjJQDCM7Ak — Голоc Амepики (@chastime) 5 липня 2019 р.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також зустрівся зі Спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером під час візиту до Канади.