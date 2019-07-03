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    Зеленський і Волкер у Канаді обговорили ситуацію на Донбасі

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    Зеленський і Волкер у Канаді обговорили ситуацію на Донбасі

    Зеленський наголосив на можливості досягнення миру на Донбасі дипломатичним та політичним шляхом

    Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером під час візиту до Канади.

    Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Зазначається, що Зеленський подякував Волкеру за все, що особисто він і адміністрація президента США Дональда Трампа роблять для допомоги Україні.

    Також український президент наголосив, що Україна повністю підтримує політико-дипломатичний шлях досягнення миру на Донбасі.

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    «Свідченням цього є «перезапуск» роботи українських представників у Тристоронній контактній групі, кроки у напрямку активізації Нормандського формату та розведення сил і засобів у Станиці Луганській», - зазначилиу прес-службі.

    Водночас Зеленський додав, що Росія не демонструє доброї волі для врегулювання конфлікту.

    «Зокрема, РФ не підтримала запропоноване Україною «Хлібне» перемир’я, тривають обстріли, у тому числі й автомобілів медичної допомоги, на тимчасово окупованій території Донбасу обмежується діяльність СММ ОБСЄ», - підкреслив президент.

    Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув з візитом до Канади. 

    Під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе досягнути прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі лише політико-дипломатичним шляхом.

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