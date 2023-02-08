Зеленський передав спікеру британського парламенту шолом українського льотчика (фото)

Зеленський: Ми маємо свободу, дайте нам крила, щоб захистити її

Зеленський у парламенті Британії закликав дати Україні винищувачі

Президент України під час свого візиту до Великобританії виступив перед британським парламентом. У своїй промові Володимир Зеленський закликав надати українській армії винищувачі для захисту від російської агресії. Президент України також вручив спікеру британської палати громад шолом українського льотчика.

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«Я привіз подарунок до Великої Британії... На ньому написано «Ми маємо свободу, дайте нам крила, щоб захистити її», – прокоментував Зеленський.

Він нагадав, що пишається Повітряними силами України.

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«В Україні сьогодні кожен пілот повітряних сил – це король, для нас, звичайно. Оскільки їх мало і вони цінні для нас... Я вважаю це символом нашої нової коаліції, коаліції літаків. Нам потрібні бойові літаки, літаки – це крила для свободи. Ви та ми вже воювали проти зла. Ми маємо досвід перемог перед таким злом», – додав Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні у розмові з Президентом Зеленським прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що Велика Британія підтримуватиме Україну до кінця.