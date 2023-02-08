Головна Новини
search button user button menu button

Зеленський передав спікеру британського парламенту шолом українського льотчика (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський передав спікеру британського парламенту шолом українського льотчика (фото)
Зеленський: Ми маємо свободу, дайте нам крила, щоб захистити її
фото з відкритих джерел

Зеленський у парламенті Британії закликав дати Україні винищувачі

Президент України під час свого візиту до Великобританії виступив перед британським парламентом. У своїй промові Володимир Зеленський закликав надати українській армії винищувачі для захисту від російської агресії. Президент України також вручив спікеру британської палати громад шолом українського льотчика.

Зеленський передав спікеру британського парламенту шолом українського льотчика (фото) фото 1

«Я привіз подарунок до Великої Британії... На ньому написано «Ми маємо свободу, дайте нам крила, щоб захистити її», – прокоментував Зеленський.

Він нагадав, що пишається Повітряними силами України.

«В Україні сьогодні кожен пілот повітряних сил – це король, для нас, звичайно. Оскільки їх мало і вони цінні для нас... Я вважаю це символом нашої нової коаліції, коаліції літаків. Нам потрібні бойові літаки, літаки – це крила для свободи. Ви та ми вже воювали проти зла. Ми маємо досвід перемог перед таким злом», – додав Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні у розмові з Президентом Зеленським прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що Велика Британія підтримуватиме Україну до кінця.

 

 

Теги: авіація Велика Британія Володимир Зеленський президент пілот винищувач Ріші Сунак

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
СБУ повідомила про підозру українському генерал-майору міліції
17K
Хвилина мовчання: згадаймо ученого-біолога Біжана Шаропова
16K
Три аргументи проти церковної календарної реформи. Що з ними не так
13K
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Допуск РФ і Білорусі до Олімпіади. Швеція зробила заяву
13K
Військовий розповів, чому Україна має примушувати своїх громадян до мобілізації

Новини

До Землі летить астероїд розміром із пасажирський літак
Сьогодні, 17:00
Мін'юст вимагає заборонити «Партію регіонів»
Сьогодні, 16:31
Зеленський передав спікеру британського парламенту шолом українського льотчика (фото)
Сьогодні, 16:02
Зеленського оплесками зустріли у Великій Британії: неймовірні кадри
Сьогодні, 15:33
Гайдай просить дозволу примусово евакуювати мешканців небезпечних територій
Сьогодні, 15:08
Як відкосити від армії. «Слуга» вимагає покарання для представників однієї професії
Сьогодні, 14:19

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту