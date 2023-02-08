Сунак повідомив, доки триватиме підтримка України

Глава уряду Великої Британії також зазначив, що воєнні злочини РФ є жахливими

Прем'єр-міністр Британії: «Ми прискорили та збільшили нашу військову підтримку України»

Велика Британія буде надавати підтримку Україну доти, доки не буде забезпечена поразка агресії президента РФ Володимира Путіна. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час візиту українського лідера Володимира Зеленського до Лондона, повідомляє ВВС.

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Сунак пообіцяв, що Велика Британія підтримуватиме Україну до кінця. Також він погодився, що Лондон є провідним європейським союзником України в НАТО.

Як пише The Telegraph, Сунак також зазначив, що Британія підтримує Україну, щоб забезпечити її перемогу у війні вже цього року.

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«Агресія Володимира Путіна жодним чином не може розглядатися як успішна, і тому ми прискорили та збільшили нашу військову підтримку України», – сказав британський прем'єр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 8 лютого прибув до Великої Британії. У ході візиту він зустрінеться з британським прем'єром Ріші Сунаком та королем Чарльзом III, а також виступить у парламенті країни-партнера.