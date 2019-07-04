Волонтер Роман Синіцин про главу ОП Богдана: Він виправдовує Клюєва і Портнова



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Синыцин: Я зробив допис у Facebook, який швидко поширився у соцмережі, його підхопили інші. Жодних контактів з Порошенком ми не мали

На думку волонтера, в участі політиків у акції нічого поганого немає. «Основною метою було, щоб Шарій і Клюєв не були у списках»

Волонтер Роман Синіцин, який два дні тому у себе на сторінці у Facebook запрошував користувачів соцмережі протестувати на Майдані Незалежності проти реєстрації кандидатами у нардепи ексвіцепрем‘єра часів Януковича Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія стверджує, що за організацією акції не стоїть жодна політична сила.

«Я хочу нагадати розвиток подій: я зробив допис у Facebook, який швидко поширився у соцмережі, його підхопили інші. Жодних контактів з Порошенком ми не мали», - сказав він у коментарі «Главкому».

Синіцин розкрититикував позицію глави ОП Богдана: «У їхній (команди Зеленського, - ред.) світоглядній парадигмі не існує опції, що щось може відбуватись просто так: люди обурились і самі вийшли на акцію. У них є опція тільки «хтось заплатив, хтось за цим стоїть», - додав він.

На думку волонтера, в участі політиків у акції нічого поганого немає. «Основною метою було, щоб Шарій і Клюєв не були у списках. Так само на цьому париться і Вакарчук, і Садовий, і «Свобода». Ми прекрасно розуміли, що там будуть політики, тому єдине, про цо ми просили, - це щоб люди приходили без партійних прапорів, символіки», - нагадав він.

Волонтер також підкреслив: Андрій Богдан виправдовує ексглаву Адміністрації президента Андрія Клюєва, як і його заступника Андрія Портнова. «Богдан сам визнав, що вони у дружніх стосунках. Це людина, яка нормально співіснувала з представниками тієї влади, я думаю, у нього з ними досі є контакт, а з кимось навіть дружні стосунки..», - зауважив Синіцин.

Нагадаємо, вчора голова Офісу президента України Андрій Богдан поклав на експрезидента Петра Порошенка відповідальність за організацію акції протесту проти реєстрації кандидатами в депутати одіозного блогера-пропагандиста Анатолія Шарія та Андрія Клюєва, який очолював Адміністрацію президента у часи дентства засудженого за держзраду екс-президента Віктора Януковича. За словами голови ОПУ, Порошенко нібито намагається відвернути увагу від розслідувань, фігурантів яких він є.

2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами в депутати Анатолія Шарія та Андрія Клюєва. Підставою для цього стало рішення Верховної суду, який зобов'язав ЦВК повторно розглянути подані цими людьми документи. Початкові відмови ЦВК реєструвати Клюєва і Шарія був пов'язаний з тим, що обидва вони протягом останніх п'яти років не проживали в Україні.

Через кілька годин на Майдані зібралися незгодні з рішенням ЦВК - близько тисячі осіб вийшли на протест, вимагаючи скасування реєстрації Клюєва і Шарія.