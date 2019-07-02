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    «Терпіти більше не можна». Порошенко підтримав акцію протесту в центрі Києва (трансляція)

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    Акція на Майдані Незалежності розпочнеться о 20-й годині - «Терпіти більше не можна». Порошенко підтримав акцію протесту в центрі Києва (трансляція)
    Акція на Майдані Незалежності розпочнеться о 20-й годині

    На акції на Майдані протестують проти рішення ЦВК, яка зареєструвала кандидатами в депутати пропагандиста Шарія та соратника Януковича Клюєва

    Команда п’ятого президента України Петра Порошенка приєднається до акції протесту на Майдані Незалежності у Києві, яка розпочнеться о 20 годині сьогодні, 2 липня.

    Про це повідомляється на сторінці Порошенка у Facebook.

    «Ми за Україну! Ми за її європейське майбутнє! І тільки спільними зусиллями ми можемо протистояти цьому повзучому проросійському реваншу. Наша команда приєднується до акції. О 20:00 на Майдані», - заявив Порошенко.

    Як повідомляє кореспондент «Главкому», на Майдані вже зібралися учасники акції протесту.

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    «Терпіти більше не можна». Порошенко підтримав акцію протесту в центрі Києва (трансляція)
    «Терпіти більше не можна». Порошенко підтримав акцію протесту в центрі Києва (трансляція)
    «Терпіти більше не можна». Порошенко підтримав акцію протесту в центрі Києва (трансляція)

    Як відомо, раніше волонтер та громадський активіст Роман Сініцин розмістив у соцмережі  інформацію про те, що активісти вийдуть ввечері 2 липня на Майдан Незалежності у Києві на акцію протесту проти рішення ЦВК, яка зареєструвала кандидатами в депутати на вимогу суду російського пропагандиста Анатолія Шарія та соратника Януковича Андрія Клюєва.

    Як повідомлялось, Центральна виборча комісія 2 липня на виконання рішень Верховного Суду зареєструвала колишнього главу Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Шарія кандидатами у народні депутати України на позачергових парламентських виборах 21 липня.

    Раніше Клюєву і Шарію було відмовлено в реєстрації у зв’язку з недотриманням ними норми закону про проживання на території України протягом останніх п’яти років.

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