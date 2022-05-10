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    Ворог за добу втратив 350 солдатів та 25 танків

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    Загалом ЗСУ знищили 1170 ворожих танків - Ворог за добу втратив 350 солдатів та 25 танків
    Загалом ЗСУ знищили 1170 ворожих танків
    фото з відкритих джерел

    Генштаб ЗСУ оновив втрати ворога

    Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24 лютого по 10 травня орієнтовно склали 26000 осіб. За добу було знищено 350 окупантів.

    Також ворог за добу втратив 25 танків, а загалом – 1170, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

    Отже, бойові втрати противника орієнтовно склали:

    • особового складу ‒ близько 26000 (+350) осіб ліквідовано,
    • танків ‒ 1170 (+25) од,
    • бойових броньованих машин ‒ 2808 (+44) од,
    • артилерійських систем – 519 (+6) од,
    • РСЗВ ‒ 185 (+0) од,
    • засоби ППО ‒ 87 (+0) од,
    • літаків – 199 (+0) од,
    • гелікоптерів – 158 (+0) од,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 380 (+3),
    • крилаті ракети ‒ 94 (+0),
    • кораблі /катери ‒ 12 (+0) од,
    • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 1980 (+10) од,
    • спеціальна техніка ‒ 41 (+0).
    фото: Генштаб ЗСУ
    фото: Генштаб ЗСУ

    Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Ворог за добу втратив 350 солдатів та 25 танків