Ворог за добу втратив 350 солдатів та 25 танків

Генштаб ЗСУ оновив втрати ворога

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24 лютого по 10 травня орієнтовно склали 26000 осіб. За добу було знищено 350 окупантів.

Також ворог за добу втратив 25 танків, а загалом – 1170, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Отже, бойові втрати противника орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 26000 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1170 (+25) од,

бойових броньованих машин ‒ 2808 (+44) од,

артилерійських систем – 519 (+6) од,

РСЗВ ‒ 185 (+0) од,

засоби ППО ‒ 87 (+0) од,

літаків – 199 (+0) од,

гелікоптерів – 158 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 380 (+3),

крилаті ракети ‒ 94 (+0),

кораблі /катери ‒ 12 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 1980 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 41 (+0).

фото: Генштаб ЗСУ

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються.