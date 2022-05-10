Ворог за добу втратив 350 солдатів та 25 танків

Ворог за добу втратив 350 солдатів та 25 танківграфіка
Загалом ЗСУ знищили 1170 ворожих танків
фото з відкритих джерел
Генштаб ЗСУ оновив втрати ворога
Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24 лютого по 10 травня орієнтовно склали 26000 осіб. За добу було знищено 350 окупантів.
Також ворог за добу втратив 25 танків, а загалом – 1170, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Отже, бойові втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 26000 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1170 (+25) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2808 (+44) од,
- артилерійських систем – 519 (+6) од,
- РСЗВ ‒ 185 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 87 (+0) од,
- літаків – 199 (+0) од,
- гелікоптерів – 158 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 380 (+3),
- крилаті ракети ‒ 94 (+0),
- кораблі /катери ‒ 12 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 1980 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 41 (+0).
фото: Генштаб ЗСУ
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються.