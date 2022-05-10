РФ може вдатися до диверсій на обʼєктах хімічної промисловості України

9 квітня в Рубіжному російські військові влучили зі зброї в цистерну з азотною кислотою й влаштували справжню хімічну атаку

Росія хоче звинуватити у диверсіях українських військових

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє про ймовірність проведення Росією диверсій на обʼєктах хімічної промисловості України з подальшим звинуваченням у цьому українських військових. Про це повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також, за даними Збройних сил України, зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури на всій території України.

Нагадаємо, 19 квітня з'явилась інформація про ймовірне застосування хімічної зброї проти українських захисників у боях під Ізюмом. Окупанти могли пошкодити якусь хімічну цистерну, випари з якої вдихнули українські військові. У 12 українських військовослужбовців фіксували проблеми з диханням та почервоніння очей після атаки з боку армії РФ.

Раніше стало відомо, що російські окупанти готуються 11 травня застосувати хімічну зброю проти українських захисників на території «Азовсталі» у Маріуполі.

20 березня постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд попередила, що Росія зіткнеться з великими наслідками, якщо застосує хімічну зброю на території України.

Нагадаємо також, що Україна отримала антидот до бойових отруйних речовин.



