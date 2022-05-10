Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 10 травня

9 травня російська авіація ракетами влучила в торговий центр та склад готової продукції широкого споживання в Одесі

9 травня російська авіація ракетами влучила в торговий центр та склад готової продукції широкого споживання в Одесі

Одеська область: ввечері було випущено ракети по місту Одеса

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Чернігівщині.

Дніпропетровщина

Ніч з постійними тривогами. Під ранок знову обстріляли Зеленодольську громаду з артилерії. Зачепило кілька будинків у населеному пункті цієї громади. Постраждалих станом на зараз немає. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Харків

Ніч порівняно була спокійною, протягом доби – один постраждалий внаслідок обстрілів в Слобідському районі міста. Окупанти обстрілювали Харківський та Балаклійський райони – четверо поранених. У Циркунах загинули троє людей, дві жінки підірвалися на розтяжці. Ізюм – тривають бої.

Луганщина

Епіцентр боїв перемістився у район Білогорівки (між Попасною та Лисичанськом), обстріли Сєвєродонецька та Лисичанська тривають. Приліт на Лисичанський НПЗ – загоряння установки отримання елементарної сірки та низької прокладки нафтопроводу станції змішування бензинів, площа пожежі 360 кв.м. Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

Донеччина

Важкі бої поблизу Лиману, в районі м.Мар‘їнка та с.Новомихайлівка. У Мар'їнці – значні руйнування цивільної інфраструктури. Документувати пошкодження не можливе через постійні обстріли. У Авдіївці: звечора та сьогодні зранку – артилерійські обстріли, прямі влучання у багатоповерхівки. Вночі – два авіаційні удари. Зараз обстріли продовжуються.

Не припиняються й обстріли Торецька, селищ Залізне та Нью-Йорк. У Нью-Йорку вчора згоріла одна з небагатьох істричних пам'яток – паровий млин Петера Дікка. Пам'ятка пережила дві світові війни.

У Маріуполі окупанти провели акцію до 9 травня, розгорнули 300-метрову «колорадську» стрічку. Військові на Азовсталі тримаються.

Одеська область

Ввечері було випущено ракети по місту Одеса. Зруйновано торговий центр та склад готової продукції широкого споживання. Одна людина загинула, п’ятеро поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу. Детальна інформація щодо інших ушкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

Херсонщина

Окупанти влаштували святкування 9 травня. Масовку складали самі окупанти та актори з Криму і ДНР. Протягом дня та ночі на Херсонщині було чутно низку вибухів. Найгарячіша ситуація у населених пунктах, які межують із сусідніми областями. На території області залишаються десятки сіл та селищ, які з перших днів війни залишаються без світла і води.

Миколаївщина

Всю ніч обстрілювали смт Первомайське. Внаслідок обстрілу загинув 81-річний мешканець, була пожежа, горіли в більшості гаражі. Близько десятої вечора район села Білозірка – обстріли. Первомайську СТГ обстрілювали усю ніч. На ранок тихо. Приблизно до третьої ранку тривали обстріли села Лимани Галицинівська СТГ Миколаївського району. Три будинки знищено, постраждалих немає.

Також увечорі було обстріляли село Баловне, Костянтинівська СТГ. Є руйнація приватних будинків, вийшло з ладу електропідстанція. В Широківській громаді були обстріли вдень з 14 до 16:00 та близько 01 години ночі. За попередніми даними потраплянь в об‘єкти інфраструктури не було, потерпілих немає.

Триває 76-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Основні зусилля авіаційного угруповання противник зосереджує на підтримці дій підрозділів у східній операційній зоні: на Слобожанському, Донецькому напрямках та в районі заводу «Азовсталь».

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