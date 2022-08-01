Ворог обстріляв Харків: влучили в зупинку громадського транспорту, є постраждалі (фото)

Росіяни завдали удару по Салтівському району

Окупанти вранці 1 серпня знову атакували Салтівський район у Харкові. Місцевих закликали залишатися в укриттях. В Обласному центрі екстреної медичної допомоги попередньо повідомили, що внаслідок обстрілу є двоє постраждалих. Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, обстріляли зупинку громадського транспорту. Сьогодні о 7:10 була ранена людина, яка чекала автобус.

Також ранена людина в Салтівському районі у дворі багатоповерхівки, пошкоджені автомобілі.

Олег Синєгубов закликав людей перебувати в укриттях.

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«Увага, харків'яни: окупанти завдали удари по Салтівському району міста Харків. Максимально перебувайте в укриттях!», – написав Синєгубов.

Тимч часом стало відомо, що російські війська активізували атаки у Харківській області, що може свідчити про намагання окупантів просуватися на захід області або в напрямку Харкова.

Також під ранок сьогодні стало відомо, що у Харкові та області вночі пролунали потужні вибухи. В області спрацювала повітряна тривога.