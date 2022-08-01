Окупанти створюють умови для наступу на Харків – ISW

Аналітики вважають, що взяти Харків росіянам навряд чи вдасться

Російські війська активізували атаки у Харківській області, що може свідчити про намагання окупантів просуватися на захід області або в напрямку Харкова. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, російські війська відновили локальні наземні атаки на захід від Ізюма, вже розпочали безуспішні штурми та спроби розвідки Чепіля, Щурівки та Гусарівки, а останніми днями відновили наступ на Дмитрівку та Бражиківку. Також протягом кількох місяців вони утримували позиції навколо Балаклії та Великої Комишувахи і можуть використовувати ці два райони як плацдарми для наступальної операції на Харків з південного сходу.

Але аналітики вважають, що взяти Харків росіянам навряд чи вдасться.

«Російські війська навряд чи захоплять Харківську область або місто Харків – друге за чисельністю населення місто в Україні – враховуючи темпи просування Росії на Донбасі та триваючі проблеми з формуванням сил і логістикою. Раніше ISW оцінювало, що президент Росії Володимир Путін, можливо, наказав російським військам взяти місто Харків і неокуповану частину Харківської області, але навряд чи йому вдасться досягти таких цілей», – сказано у звіті.

Ще однією причиною проведення атак може бути спроба запобігти українським контрнаступам.

Ключові висновки Інституту вивчення війни:

Кремль не відповів на запит Міжнародного Червоного Хреста (МКЧХ) про доступ до Оленівського СІЗО станом на 31 липня, перешкоджаючи міжнародному розслідуванню.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на південний захід і північний захід від Ізюма, відповідно до оцінки ISW про те, що російські війська можуть створювати умови для просування на північний захід від поточної лінії Ізюм – Слов’янськ.

Російські війська продовжували наземні атаки на північний захід від Слов’янська, на північний схід від Сіверська та на схід і південь від Бахмута.

Російські війська досягли незначних успіхів у районі Авдіївки та продовжили наземні наступи на Авдіївку та Піски.

Російська влада почала набір добровольців до батальйонів «Невський» і «Ладога» в Ленінградській області Росії.

Російська окупаційна влада продовжила підготовку до «референдуму» в Херсонській області та вжила заходів для відображення підтримки російського контролю над окупованими територіями.

Як повідомлялося, у ніч на 1 серпня в Харкові знову пролунали вибухи.