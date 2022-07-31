Окупанти знову обстрілюють Харків ракетами (відео)
Залишайтеся в укриттях
У Харкові та області вночі пролунали потужні вибухи. В області спрацювала повітряна тривога. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.
Перші повідомлення про імовірний обстріл надійшли приблизно о 04: 00.
Повідомляється, що перші прильоти були в області, останні вже у місті. Усього окупанти випустили вісім ракет.
Стріляли по місту, ймовірно, ракетами С-300.
Наразі офіційної інформації про те, що сталося – немає.
Після прильотів у Харкові піднімаються стовпи диму.
Варто зазначити, що зараз повітряна тривога оголошена у п'яти областях України.
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Міський голова Харкова Ігор Терехов підтвердив серію вибухів у місті. Окупанти обстріляли Немишлянський район Харкова.
Як відомо, раніше окупанти вчинили обстріл Харкова: горіли будинки, гаражі, автівки (фото, відео).
Також7 липня надвечір у Харкові прогриміли вибухи (відео).
До слова, днями рашисти гатили по Харкову: під вогнем навіть ті райони, в які раніше не прилітало.
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