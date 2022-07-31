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Окупанти знову обстрілюють Харків ракетами (відео)

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 04:14 glavcom.ua
Окупанти знову обстрілюють Харків ракетами (відео)
У Харкові та області прогриміли вибухи
фото: Харків life

Залишайтеся в укриттях

У Харкові та області вночі пролунали потужні вибухи. В області спрацювала повітряна тривога. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Перші повідомлення про імовірний обстріл надійшли приблизно о 04: 00.

Повідомляється, що перші прильоти були в області, останні вже у місті. Усього окупанти випустили вісім ракет.

Стріляли по місту, ймовірно, ракетами С-300.

Наразі офіційної інформації про те, що сталося – немає.

Після прильотів у Харкові піднімаються стовпи диму.

Варто зазначити, що зараз повітряна тривога оголошена у п'яти областях України.

Оновлено

Міський голова Харкова Ігор Терехов підтвердив серію вибухів у місті. Окупанти обстріляли Немишлянський район Харкова.

Як відомо, раніше окупанти вчинили обстріл Харкова: горіли будинки, гаражі, автівки (фото, відео).

Також7 липня надвечір у Харкові прогриміли вибухи (відео).

До слова, днями рашисти гатили по Харкову: під вогнем навіть ті райони, в які раніше не прилітало.

Теги: Харків окупанти війна обстріл

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