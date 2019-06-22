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    Восьмий храм на Одещині перейшов з Московського патріархату в Помісну церкву

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    Восьмий храм на Одещині перейшов з Московського патріархату в Помісну церкву

    Храм Святих праведних Іоакима і Анни в селі Гетьманівка Савранського району був заснований ще у 1730 році і є пам'ятником архітектури

    Парафія храму Святих праведних Іоакима і Анни в Савранському районі Одеської області прийняла рішення перейти з УПЦ Московського Патріархату до Православної Церкви України. Про це повідомляє Українська служба інформації з посиланням на прес-секретаря Одеської єпархії ПЦУ протоєрея Теодора Оробця.

    Одеська область є лідером півдня України з приєднання храмів до Православної церкви України. Восьмим приєднанням в області став храм Святих праведних Іоакима і Анни в селі Гетьманівка Савранського району. Цей храм був заснований ще в 1730 році і є пам'ятником архітектури.

    Парафія вже довгий час хотіла приєднатися, але люди сумнівалися. Особисто владика Павло проводив там збори, коли був в Савранському районі. Після його візиту парафія провела ще одні збори, на яких прийняла рішення приєднатися і вже є протокол, - розповів Теодор Оробець.

    Як повідомлялось, Помісна церква розвіяла черговий міф про заборону сідати у храміВірянам пояснили, що молитва – це спілкування з Богом, і воно насамперед має бути щирим, тому найважливіше в молитві – не стояння чи сидіння, а відкрите серце, сповнене віри і любові до Бога.

    Раніше Помісна церква розвіяла розповсюджений міф щодо хрещення дитини. Те, що мати не має бути присутньою у храмі під час хрещення дитини, – міф. Реальність така: це не заборонено.

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