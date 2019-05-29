Помісна церква розвіяла розповсюджений міф щодо хрещення дитини



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У Православній церкві України зазначили, що Хрещення – це духовне народження, тому природно, що родичі та близькі бажають взяти в ньому участь

Те, що мати не має бути присутньою у храмі під час хрещення дитини, – міф. Реальність така: це не заборонено. Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Православної церкви України.

«Хрещення – це духовне народження, тому природно, що родичі та близькі бажають взяти в ньому участь. Для того, щоб мати була присутньою на хрещенні своєї дитини, потрібно звершити вводини, які здійснюються на сороковий день після пологів (священик читає молитву над матір’ю в сороковий день після народження дитини)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у випадку хрещення дитини до 40 днів та коли над матір’ю не звершені вводини, то мати під час Таїнства хрещення може стояти у притворі (невелика вхідна частина храму), і при відчинених дверях середньої частини храму усе бачити і чути.

Як повідомлялось, предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній видав указ, яким визнав нечинними будь-які документи і розпорядження від імені релігійного об’єднання Української православної церкви Київського патріархату.