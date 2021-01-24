ВРУ розпочне розробку законопроєктів із реалізації Національної економічної стратегії

На основі Національної економічної стратегії визначено пріоритетні законопроєкти з підвищення інвестиційної привабливості та розвитку фондового ринку

Верховна Рада найближчим часом розпочне розробку законопроєктів з імплементації напрацювань Національної економічної стратегії-2030. Про це стало відомо під час першого заходу з публічного обговорення Стратегії за участі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, представників Кабінету міністрів, Верховної Ради та Офісу Президента.

Захід було присвячено темі «Інвестиційна привабливість, ринки капіталу та макроекономічна стабільність».

«Я хочу згадати також і про зареєстровані законодавчі ініціативи. Зокрема, про законопроєкт №3637 «Про віртуальні активи». На заходах щодо розробки Стратегії ми неодноразово обговорювали це питання. Йдеться про недооцінений ринок капіталу, який в Україні оцінюється у близько 2 млрд доларів. Було б добре, якби Кабінет Міністрів активно підтримав цей законопроєкт до другого читання, і ми вже цьогоріч змогли легалізувати ці фінансові інструменти і наповнити ними реальний сектор економіки», – зазначив під час заходу депутат Верховної Ради, член Комітету з питань антикорупційної політики Олександр Жмеренецький.

На основі Національної економічної стратегії визначено пріоритетні законопроєкти з підвищення інвестиційної привабливості та розвитку фондового ринку.

Зокрема: проєкт закону «Про податкові стимули для інвесторів»; «Про державний Фонд Фондів»; «Про амністію капіталу (нульову декларацію)»; «Про запровадження накопичувальної пенсійної системи»; «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження податку на виведений капітал на заміну податку на прибуток підприємств» тощо.

Національна економічна стратегія розробляється Робочою групою Кабінету Міністрів на платформі Центру економічного відновлення.

Нагадаємо, заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук раніше повідомив, що підґрунтям для визначення пріоритетів законодавчої діяльності у 2021 році стане зокрема й Національна економічна стратегія-2030.