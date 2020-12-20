Жодна економіка не допоможе, якщо країна не вивчить мову

Не допоможе економіка, поки не заговоримо і поки не станемо мислити на спільній мові

Ви думаєте, що то росіяни сприймають українську мову якось не так. Не розуміють. І чомусь ми думаємо, що російськомовні українці в Україні сприймають українську мову так само, як україномовні. А це не так. Сприйняття одного й того ж українського слова україномовними і російськомовними різне. Різні асоціації. Різний напрямок думок. І це непорозуміння і нерозуміння і приводить до розброду в країні. Хоча, здається, чуємо одне й теж.

Не вірите, що сприйняття слів різне?

Курси мОлоді з підготовки до ЗНО. Українська мова. В групі всі російськомовні, окрім одного студента і викладача. В кінці заняття залишився вільний час. Стали грати в гру. В асоціації зі словами з додатковим малюванням. Правила такі. Один гравець шепче слово чи вислів іншому гравцеві, щоб інші не чули. Той, кому прошепотіли, повинен намалювати те слово/вислів на дошці. А група студентів повинна відгадати за малюнком те слово/вислів.

Отже, увага. Україномовний студент шепче російськомовній студентці фразу «ой у лузі червона калина».

Російськомовна студентка йде до дошки і малює калину. Російськомовні студенти відгадують, що то калина, але треба відгадати всю фразу. Коли були озвучені різні варіанти, але не ті, що треба, російськомовна студентка, що біля дошки, малює групі ще одну підказку. Знаєте що малює? Біля калини малює калюжу.

А тепер увага.

Україномовний студент з нерозумінням переглядається з україномовною викладачкою. Вони не розуміють підказку.

А от російськомовна група розуміє миттєво і всі хором кажуть:

– А-а-а-а! Зрозуміло. Ой у лузі червона калина!

Асоціативний ряд у всієї групи російськомовних студентів виявився однаковим!

Асоціативний ряд україномовних теж однаковий, але він не співпав з асоціативним рядом російськомовних. І таких прикладів з життя в мене безліч.

А тепер перенесіть цю ситуацію зі студентської аудиторії в життя. На вибори. Ми по різному мислимо. Не в одному напрямку. І обираємо владу так само. І так само до мети (успішної України) ідемо - в різних напрямках.

Мова – дуже важливий фактор порозуміння особливо в Україні. Мова – це ПОРОЗУМІННЯ. І жодна економіка не допоможе (це до тих, хто відкидає мову і каже, ви сначала економіку падимітє). Не допоможе економіка, поки не заговоримо і поки не станемо мислити на спільній мові. Українській. І лише сліпий цього не бачить або ідіот.

Джерело: блог Лариси Ніцой

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