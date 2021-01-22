Яких втрат зазнала економіка України від січневого локдауну: оцінка НБУ

Кабмін запровадив жорсткий карантин з 8 по 24 січня

Введенні урядом жорсткі карантинні заходи призведуть до втрати всього 0,2% ВВП

Січневий локдаун матиме незначний вплив на економіку України. Про це на брифінгу заявив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб.

«Ми підтверджуємо нашу оцінку, що вплив буде достатньо стриманим. Ця оцінка залишається актуальною», ‒ повідомив він.

За даними НБУ, введенні урядом жорсткі карантинні заходи призведуть до втрати всього 0,2% ВВП.

«Якщо дивитися на високочастотні показники: скільки люди подорожують, автомобілі, то вони знизилися, звичайно. Але це сезонний фактор і він не дуже відрізняється від того, що ми бачили рік тому», ‒ зауважив Сологуб.

Він зазначив, що подальший розвиток економічної ситуації в країні залежатиме від пандемічної ситуації.

Раніше Шмигаль заявив, в Україні не будуть продовжувати жорсткий карантин, який діє з 8 по 24 січня. З 25 січня країна має повернутися до «помаранчевого» рівня карантину.

Напередодні очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що до 25 січня локдаун не скасують. певні обмеження чекають українців й надалі.

До слова, що з 14 січня підприємців почали штрафувати за відсутність масок у клієнтів та персоналу.

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