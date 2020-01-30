Всесвітній тиждень міжконфесійної гармонії. Представники різних релігій і конфесій зроблять спільну заяву трансляція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Буде зроблено спільну заяву про проведення запланованих заходів Тижня

У четвер, 30 січня об 11:00 у пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) відбудеться брифінг на тему: «Всесвітній тиждень міжконфесійної гармонії».

Запрошені гості: Головуючий ВРРО - головний рабин Громад Прогресивного Іудаїзму Києва та України Олександр Духовний; вчений-релігієзнавець, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.Сковороди НАН України, керівник Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків, к.і.н. Ігор Козловський; завідуючий відділенням Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України, к.філос.н. Іван Папаяні; радник Міністра культури молоді і спорту України Денис Коляда.

Буде зроблено спільну заяву про проведення запланованих заходів Тижня.

В Україні здавна поряд мешкають представники багатьох релігій і конфесій: православні християни, католики, греко-католики, мусульмани, буддисти, юдеї, протестанти та інші. На сьогодні в нашій державі зареєстровано майже 37 000 релігійних організацій понад ста різних релігійних течій. Тому важливим для суспільства є налагодження діалогу культур та релігій, втілення спільних соціальних проектів, виважена державна політика у підтримці просвітницької, науково-дослідницької діяльності та впровадженні освітніх програм з метою отримання якісної наукової інформації й виховання суспільства в атмосфері плідної співпраці у взаємоповазі до світоглядних відмінностей один одного.

Всеукраїнська рада релігійних об’єднань (ВРРО) за сприяння та підтримки Департаменту у справах національностей і релігій Міністерства культури, молоді та спорту України, за участю Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, Української асоціації релігієзнавців і за інформаційним супроводом Релігійно-інформаційної служби України (РІСУ) та Інформаційного агентства «Главком» вже вкотре стає ініціатором проведення в Україні Всесвітнього тижня міжконфесійної гармонії.

В 2020 році в Україні, як і багатьох країнах світу, відбудуться заходи, присвячені десятій річниці впровадження цієї ініціативи. Проведення Всесвітнього тижня міжконфесійної гармонії базується на Резолюції Генеральної Асамблеї ООН - A/65/PV.34 про всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин.

ООН закликала всі держави підтримувати протягом цього тижня поширення ідей міжконфесійної гармонії та доброї волі в церквах, мечетях, синагогах, храмах та інших молитовних будинках в усьому світі на засадах любові до Всевишнього і любові до ближнього.