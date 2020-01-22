Експерти пояснили роль релігії в сучасній Україні трансляція



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В рамках пресконференції відбулась презентація двох книг

Сьогодні, 22 січня, в пресцентрі ІА «Главком» відбулась пресконференція з нагоди Всесвітнього дня релігії: «Сучасна Україна – шанс для релігійного відродження».

Запрошені гості:

Олег Шепетяк, доктор філософських наук, професор, який зробив ретроспективний аналіз впливу релігії на становлення сучасного людства;

Людмила Филипович, докторка філософських наук. професорка, завідувачка Відділу філософії та історії релігії Інституту філософії імені Г. С. Сковороди Національної Академії наук України, яка розповіла про стан і перспективи релігії в світі та сучасній Україні, зокрема про державно-церковні відносини та конфесійну мережу;

Оксана Горкуша, кандидатка філософських наук, старша наукова співробітниця Відділу філософії та історії релігії Інституту філософії імені Г. С. Сковороди Національної Академії наук України. Вона говорила про релігійно-громадянські відносини та виклики релігіям в інформаційну добу.

Спікери висвітлювали питання, пов’язані із місцем та роллю релігії в становленні людських спільнот. Розмова велась в діапазоні від історії релігій до історії майбутнього в релігії.

В рамках пресконференції відбулась презентація тритомної «Історії релігій» доктора філософських наук Олега Шепетяка та десятитомника «Історія релігій в Україні» авторського колективу Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.