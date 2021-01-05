Втручання України у вибори США. Верховний суд поставив крапку в скандальній справі

У грудні 2018 року Окружний адмінсуд Києва визнав протиправними дії Ситника і Лещенка щодо розголошення інформації щодо Пола Манафорта

Верховний суд поставив крапку в історії втручання України у вибори президента США 2016 року. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook розповів Сергій Лещенко.

«Про що ідеться? Це справа за позовом екснардепа Борислава Розенблата до мене та директора НАБУ Артема Ситника про начебто втручання у вибори президента США у 2016 році. Втручання полягало в опублікуванні «чорної бухгалтерії» Партії регіонів. Аби підсилити вигадану «теорію змови», очолюваний Павлом Вовком Окружний адміністративний суд міста Києва задовільнив позов Розенблата. Необхідне рішення прийняв суддя Катющенко», – розповів Лещенко

Саме на це рішення, як на факт втручання у виборчу компанію США, посилався адвокат Трампа Руді Джуліані. За словами Лещенка, на це рішення посилалася вся російська пропаганда, як на доказ втручання у вибори 2016 року – але не Росії, а саме України. «На це рішення неодноразово посилався Віктор Медведчук. На це рішення, яке не набрало законної сили й було скасовано, посилався генпрокурор без юридичної освіти Юрій Луценко», – додав він.

«Крапку в цій історії поставив Верховний Суд. Розенблату в позові відмовлено повністю. Верховний суд лише змінив мотиви відмови апеляційного суду. Це зробила колегія в складі Мельник-Томенко Ж.М. Жук А.В., Мартинюк Н.М», – уточнив Лещенко.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом народного депутата Борислава Розенблата до директора НАБУ Артема Ситника та до народного депутата від БПП Сергія Лещенка. Він звинувачував їх у розповсюдженні матеріалів справи для впливу на вибори президента США.

У грудні 2018 року Окружний адмінсуд Києва визнав протиправними дії Ситника і Лещенка щодо розголошення інформації щодо Пола Манафорта.