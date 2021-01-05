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    Втручання України у вибори США. Верховний суд поставив крапку в скандальній справі

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    Розенблат звинувачував Лещенка у розповсюдженні матеріалів справи для впливу на вибори президента США - Втручання України у вибори США. Верховний суд поставив крапку в скандальній справі
    Розенблат звинувачував Лещенка у розповсюдженні матеріалів справи для впливу на вибори президента США
    Фото з відкритих джерел

    У грудні 2018 року Окружний адмінсуд Києва визнав протиправними дії Ситника і Лещенка щодо розголошення інформації щодо Пола Манафорта

    Верховний суд поставив крапку в історії втручання України у вибори президента США 2016 року. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook розповів Сергій Лещенко.

    «Про що ідеться? Це справа за позовом екснардепа Борислава Розенблата до мене та директора НАБУ Артема Ситника про начебто втручання у вибори президента США у 2016 році. Втручання полягало в опублікуванні «чорної бухгалтерії» Партії регіонів. Аби підсилити вигадану «теорію змови», очолюваний Павлом Вовком Окружний адміністративний суд міста Києва задовільнив позов Розенблата. Необхідне рішення прийняв суддя Катющенко», – розповів Лещенко

    Саме на це рішення, як на факт втручання у виборчу компанію США, посилався адвокат Трампа Руді Джуліані. За словами Лещенка, на це рішення посилалася вся російська пропаганда, як на доказ втручання у вибори 2016 року – але не Росії, а саме України. «На це рішення неодноразово посилався Віктор Медведчук. На це рішення, яке не набрало законної сили й було скасовано, посилався генпрокурор без юридичної освіти Юрій Луценко», – додав він. 

    «Крапку в цій історії поставив Верховний Суд. Розенблату в позові відмовлено повністю. Верховний суд лише змінив мотиви відмови апеляційного суду. Це зробила колегія в складі Мельник-Томенко Ж.М. Жук А.В., Мартинюк Н.М», – уточнив Лещенко. 

    Нагадаємо, в жовтні 2017 року Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом народного депутата Борислава Розенблата до директора НАБУ Артема Ситника та до народного депутата від БПП Сергія Лещенка. Він звинувачував їх у розповсюдженні матеріалів справи для впливу на вибори президента США.

    У грудні 2018 року Окружний адмінсуд Києва визнав протиправними дії Ситника і Лещенка щодо розголошення інформації щодо Пола Манафорта.

    Теги: Сергій Лещенко суд США вибори Дональд Трамп політика Борислав Розенблат Рудольф Джуліані
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