ЗМІ: Трамп може зняти всі звинувачення з Джуліані

Наразі невідомо, яке рішення ухвалить Трамп

Особистий адвокат чинного президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані обговорював з ним своє можливе помилування перед тим, як Трамп залишить Білий дім.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела.

Газета повідомляє, що невідомо, хто поставив це питання і яке рішення ухвалить Трамп.

Минулого року федеральна прокуратура США почала розслідування проти Джуліані через газові проєкти в Україні та його роль у відставці посла США в Україні Марі Йованович.

Розслідування стосувалося двох соратників Джуліані Лева Парнаса і Ігоря Фрумана, яких заарештували в жовтні 2019 року за звинуваченням у фінансуванні виборчої кампанії і незаконних пожертвуваннях конгресмену.

До слова, минулого тижня Дональд Трамп помилував свого колишнього помічника з нацбезпеки Майкла Флінна, якого засудили в ході розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори в США 2016 року.

Раніше 25 листопада стало відомо, що у США можуть помилувати кількох колишніх помічників чинного президента Дональда Трампа, зокрема, Флінна та Пола Манафорта.