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    У світі

    ЗМІ: Трамп може зняти всі звинувачення з Джуліані

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    Особистий адвокат чинного президента США Рудольф Джуліані - ЗМІ: Трамп може зняти всі звинувачення з Джуліані
    Особистий адвокат чинного президента США Рудольф Джуліані

    Наразі невідомо, яке рішення ухвалить Трамп

    Особистий адвокат чинного президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані обговорював з ним своє можливе помилування перед тим, як Трамп залишить Білий дім.

    Про це пише The New York Times з посиланням на джерела.

    Газета повідомляє, що невідомо, хто поставив це питання і яке рішення ухвалить Трамп.

    Минулого року федеральна прокуратура США почала розслідування проти Джуліані через газові проєкти в Україні та його роль у відставці посла США в Україні Марі Йованович.

    Розслідування стосувалося двох соратників Джуліані Лева Парнаса і Ігоря Фрумана, яких заарештували в жовтні 2019 року за звинуваченням у фінансуванні виборчої кампанії і незаконних пожертвуваннях конгресмену.

    До слова, минулого тижня Дональд Трамп помилував свого колишнього помічника з нацбезпеки Майкла Флінна, якого засудили в ході розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори в США 2016 року.

    Раніше 25 листопада стало відомо, що у США можуть помилувати кількох колишніх помічників чинного президента Дональда Трампа, зокрема, Флінна та Пола Манафорта.

    Теги: США Дональд Трамп адвокат розслідування Марі Йованович президент Рудольф Джуліані
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