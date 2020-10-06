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    Політика

    Держдеп США анулював візу українському помічникові Джуліані

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    Держдеп США анулював візу українському помічникові Джуліані Андрію Теліженку - Держдеп США анулював візу українському помічникові Джуліані
    Держдеп США анулював візу українському помічникові Джуліані Андрію Теліженку

    Теліженко не зміг сісти на рейс «Міжнародних авіаліній України» з Києва в Нью-Йорк.

    Державний департамент США анулював американську візу українському помічникові Рудольфа Джуліані Андрію Теліженку. 

    Про це повідомляє «Голос Америки».

    Теліженко допомагав особовому адвокату президента США Дональда Трампа зібрати компрометуючу інформацію про сина колишнього кандидата в президенти Джо Байдена.

    Теліженко не зміг сісти на рейс «Міжнародних авіаліній України» з Києва в Нью-Йорк.

    Видання зазначає, що анулювання візи Теліженко відбулося в зв'язку з діями влади США спрямованих на припинення спроб Росії вплинути на президентські вибори в листопаді.

    Раніше Міністерство фінансів США ввело санкції проти іншого українця, який співпрацював з Джуліані – народного депутата Андрія Деркача. Мінфін США назвав Деркача «чинним російським агентом».

    Нагадаємо, ексспівробітник посольства України у США Андрій Теліженко, який заявляв про начебто втручання України у вибори в Штатах у 2016 році, пропонував хабаря для лобіювання американських сенаторів від імені двох проросійських телеканалів в Україні – «112 Україна» й News One.

    США санкції Нью-Йорк
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