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    «Вугільна справа» Медведчука: СБУ викликала на допит Авакова, Турчинова та Яценюка

    СБУ мала допитати Авакова, Яценюка і Турчинова 19 травня - «Вугільна справа» Медведчука: СБУ викликала на допит Авакова, Турчинова та Яценюка
    СБУ мала допитати Авакова, Яценюка і Турчинова 19 травня
    фото: Уніан

    У справі йдеться про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій

    Служба безпеки України викликала повістками на допит як свідків у «вугільній справі», в якій фігурує народний депутат і кум Путіна Віктор Медведчук, ексміністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова, колишнього главу уряду Арсенія Яценюка.

    Повістки на допити розміщено на сайті СБУ. У них, зокрема, значиться, що Авакова, Турчинова та Яценюка було викликано повістками на 19 травня.

    Крім того, цього самого дня на допит викликали гендиректора ДТЕК Максима Тімченка.

    23 травня СБУ опублікувала відео, на якому Медведчук зачитує свідчення у цій справі проти п'ятого президента України Петра Порошенка. У справі йдеться про виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» для подальшого прокачування через нього дизельного палива. Медведчук наголосив, що цей трубопровід став фактично приватною власністю Порошенка.

    Адвокат п’ятого президента України Ігор Головань уже заявив, що слова Медведчука не відповідають дійсності, а дії СБУ назвав «винятково піаром».

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    Теги: Петро Порошенко росія окупанти Арсеній Яценюк СБУ Арсен Аваков вугілля війна Олександр Турчинов допит Україна ДТЕК окупація #stoprussia
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    «Вугільна справа» Медведчука: СБУ викликала на допит Авакова, Турчинова та Яценюка