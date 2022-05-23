Скандальні свідчення Медведчука. Партія Порошенка зробила екстрену заяву

«Євросолідарність» упевнена, що слова про Порошенка Медведчуку написали замовники

Свіжі заяви одного із лідерів забороненої в України партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука на адресу п’ятого президента Петра Порошенка є свідченням його, Медведчука, антиукраїнської діяльності. Про це йдеться у офіційній заяві «Європейської Солідарності».

«ЄС» назвала слова Медведчука «очевидною інформаційною диверсією в інтересах-країни агресора». На думку представників «Євросолідарності», той текст проросійському політику «написали замовники», а за оприлюднення цього тексту Медведчук отримає кращі умови утримання та можливість потрапити на обмін.

Партія Порошенка наголосила на тому, що порушення внутрішньополітичної єдності, яким є скандальні заяви Медведчука, працюють не на українські інтереси, а на країну-агресора, і закликала владу зберігати цю єдність для перемоги над зовнішнім агресором.

У порушенні цієї єдності головна українська опозиційна партія звинуватила як представників Офісу президента, так і очільника СБУ. «Нам прикро, що в умовах війни Служба безпеки України не розслідує справи про очевидну колаборацію з ворогом деяких генералів СБУ та депутатів Верховної Ради, а монтує яскраві політично мотивовані ролики з «псевдосвідченнями» Медведчука. І тому справа не у Медведчуку та його «показах», а в тім, що окремі представники влади, як-от Баканов і Татаров, у надзвичайно складний момент на фронті вдаються до відверто шкідницьких дій».

«Ворог не Порошенко, ворог – Путін. Війна чітко показала хто є хто: хто боровся і бореться за Україну, а хто хоче повторення вічних історичних сценаріїв розколу України зсередини», – нагадала «Європейська Солідарність».

Нагадаємо, що сьогодні, 23 травня, затриманий Службою безпеки України Віктор Медведчук надав свідчення проти народного депутата та п’ятого президента Петра Порошенка у справі про виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» для подальшого прокачування через нього дизельного палива. Медведчук наголосив, що цей трубопровід став фактично приватною власністю Порошенка.

Адвокат п’ятого президента України Ігор Головань уже аявив, що слова Медведчука не відповідають дійсності, а дії СБУ назвав «винятково піаром».