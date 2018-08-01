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    Wizz Air анонсував новий лоукост-рейс з Харкова

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    Wizz Air анонсував новий лоукост-рейс з Харкова

    Wizz Air восени запустить новий прямий рейс до Лондона

    Угорський лоукостер Wizz Air планує восени запустити новий прямий рейс з Харкова в аеропорт Лондона Лутон.

    Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії. 

    Мінімальна ціна квитків за тарифом Basic, який передбачає тільки перевезення ручної поклажі до 10 кг, починається від 600 гривень в один бік. Кількість місць за такою ціною обмежена, вартість більшості квитків у межах 2-3 тисяч гривень.

    Згідно з інформацією в системі бронювання, польоти цим маршрутом почнуться з 30 жовтня 2018 року і будуть здійснюватися тричі на тиждень по вівторках, четвергах і суботах. 

    Однак у коментарі avianews.com у представництві компанії повідомили, що це помилка, і насправді рейси розпочнуться з 13 листопада.

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