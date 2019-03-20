Xiaomi представила смартфон для геймерів Black Shark 2



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У Китаї вже продають Black Shark 2

Апарат отримав акумулятор на 4000 mAh та систему охолодження, яка призначена для захисту смартфона від перегрівання при роботі з важкими іграми

Китайська компанія Xiaomi презентувала ігровий смартфон Black Shark 2. У новинку встановили процесор Qualcomm Snapdragon 855, телефон оснащується 6 або 12 гігабайтами оперативної пам’яті. Пропонуються версії з 128 або 256 Гб внутрішньої пам’яті.

Щодо можливостей фото та відеозйомки, то основна подвійна камера отримала модулі на 48 та 12 мегапікселів. Фронтальна камера має 20 мегапікселів, повідомляє «Популярная механика».

Екран смартфона виконаний за технологією AMOLED, його діагональ 6,39 дюйми та має роздільну здатність Full HD+. Виробники запевняють, що час реакції екрану на дотик становить всього 43,5 мс, а спеціальна функція Magic Press може розпізнавати різні рівні сили натискання й налаштовувати чутливість до сили натискання двох сторін екрану.

Апарат отримав акумулятор на 4000 mAh та систему охолодження, яка призначена для захисту смартфона від перегрівання при роботі з важкими іграми.

У Китаї вже продають Black Shark 2. Модель з 6 Гб «оперативки» та 128 Гб флеш-пам'яті коштує близько 480 дол., а модель з 12 Гб оперативної і 256 ГБ - приблизно 625 дол.

Нагадаємо, компанія Apple представила два нових продукти - оновлені iPad Air і iPad Mini. IPad Air - це 10,5-дюймова модель, а iPad Mini має 7,9-дюймовий дисплей.

Джерело: Ракурс