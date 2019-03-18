Apple показала два оновлених iPad



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Оновлений iPad Air Фото: Apple

Компанія випустила iPad Air і iPad Mini

Компанія Apple представила два нових продукти - оновлені iPad Air і iPad Mini. IPad Air - це 10,5-дюймова модель, а iPad Mini має 7,9-дюймовий дисплей. Про це пише TechCrunch.

iPad Air має ультратонкий дизайн, нові функції, включаючи підтримку Apple Pencil і збільшену продуктивність.

Підвищену продуктивність до 70 відсотків забезпечує чіп A12 Bionic з процесором Apple Neural Engine. Він також збільшує вдвічі графічні можливості ґаджета.

Вдосконалений дисплей Retina з технологією True Tone збільшений майже на 20 відсотків, а кількість пікселів становить півмільйона. Вартість ґаджета стартує з 499 доларів США.

Що стосується iPad Mini, то з чіпом A12 Bionic він - це потужна багатозадачна машина, що забезпечує утричі вищу продуктивність і вдев'ятеро швидшу графіку.

Фото: Apple

Вдосконалений дисплей Retina з технологією True Tone і широкою підтримкою кольорів на 25% яскравіше і має найвищу щільністю пікселів серед усіх iPad, забезпечуючи більш якісне візуальне сприйняття в будь-яких умовах.

Стартова вартість цієї новинки - 399 доларів США.