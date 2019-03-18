  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Apple показала два оновлених iPad

    • Розсилка
    <p>Оновлений iPad Air</p> - Apple показала два оновлених iPad

    Оновлений iPad Air

    Фото: Apple

    Компанія випустила iPad Air і iPad Mini

    Компанія Apple представила два нових продукти - оновлені iPad Air і iPad Mini. IPad Air - це 10,5-дюймова модель, а iPad Mini має 7,9-дюймовий дисплей. Про це пише TechCrunch.

    iPad Air має ультратонкий дизайн, нові функції, включаючи підтримку Apple Pencil і збільшену продуктивність.

    Підвищену продуктивність до 70 відсотків забезпечує чіп A12 Bionic з процесором Apple Neural Engine. Він також збільшує вдвічі графічні можливості ґаджета.

    Вдосконалений дисплей Retina з технологією True Tone збільшений майже на 20 відсотків, а кількість пікселів становить півмільйона. Вартість ґаджета стартує з 499 доларів США.

    Що стосується iPad Mini, то з чіпом A12 Bionic він - це потужна багатозадачна машина, що забезпечує утричі вищу продуктивність і вдев'ятеро швидшу графіку.

    2303216

    Фото: Apple

    Вдосконалений дисплей Retina з технологією True Tone і широкою підтримкою кольорів на 25% яскравіше і має найвищу щільністю пікселів серед усіх iPad, забезпечуючи більш якісне візуальне сприйняття в будь-яких умовах.

    Стартова вартість цієї новинки - 399 доларів США.

    Читайте також
    інтернет технології модель Apple смартфон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ