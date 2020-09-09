«Я не мав права піти, доки він мене не відпустить». Богдан розкрив особисті домовленості з Зеленським



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«У нас з Володимиром Олександровичем від початку була домовленість», - Богдан

Богдан зауважив, що його призначення відбулося попри те, що представники європейських політичних кіл застерігали Зеленського від цього

«Я не мав права піти, доки він мене не відпустить». Богдан розкрив особисті домовленості з Зеленським

Посаду глави Офісу президента Андрію Богдан свого часу запропонував сам Володимир Зеленський. Про це в інтерв’ю Дмитру Гордону сказав ексглава ОП.

Богдан зауважив, що це призначення відбулося попри те, що представники європейських політичних кіл застерігали Зеленського від цього.

«Річ у тім, що у нас з Володимиром Олександровичем від початку була домовленість: я не мав права піти, доки він мене не відпустить», - зазначив він.

Нагадаємо, Богдан був звільнений з посади керівника Офісу президента у лютому 2020 року. Джерела в ОП розповідали, що у Богдана був конфлікт з радником президента Андрієм Єрмаком, який згодом очолив Офіс президента замість нього.

Пізніше Зеленський вивів Богдана зі складу Ради національної безпеки та оборони.

Андрій Богдан відомий різкими словами при спілкуванні з нардепами з фракції «Слуга народу». Зокрема, це підтверджує його переписка з приводу голосування, оприлюднена журналістами.

В середині серпня спалили автівку Богдана.