Як мешканцям Херсону отримати допомогу від місцевої влади - інструкція
Влада міста намагається забезпечити усіх, хто потребує допомоги, «Мінімальним продуктовим набором Життя»
Влада Херсону організувала допомогу всім, хто потребує продуктів та медикаментів. В першу чергу допомогу «Мінімальний продуктовий набір Життя» отримають біженці, багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю, лежачі хворі, одинокі особи похилого віку (які обмежені в русі), одинокі матері в критичних умовах та інші вразливі верстви населення.
Щоб отримати допомогу, потрібно зателефонувати на наступні номери з 9.00 до 18.00:
*0663371662,
*0665063682,
*0934859321
Можна також самостійно залишити заявку за посиланням (необхідний акаунт Гугл).
Голова Корабельної районної у місті Херсоні ради Наталія Чорненька підкреслює: дуже важливо допомогти тим, хто потребує «Мінімальний продуктовий набір Життя» отримати його, тому закликає херсонців попіклуватися про сусідів і знайомих з вразливих верств населення.
Ті, хто погано почувається, можуть звернутися до сімейного лікаря: в місті всі лікарні координуються, щоб медикаменти отримали ті, хто має критичну потребу.