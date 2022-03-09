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    Як мешканцям Херсону отримати допомогу від місцевої влади - інструкція

    &laquo;Мінімальний продуктовий набір Життя&raquo; отримають у першу чергу вразливі верстви населення - Як мешканцям Херсону отримати допомогу від місцевої влади - інструкція
    «Мінімальний продуктовий набір Життя» отримають у першу чергу вразливі верстви населення

    Влада міста намагається забезпечити усіх, хто потребує допомоги, «Мінімальним продуктовим набором Життя»

    Влада Херсону організувала допомогу всім, хто потребує продуктів та медикаментів. В першу чергу допомогу «Мінімальний продуктовий набір Життя» отримають біженці, багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю, лежачі хворі, одинокі особи похилого віку (які обмежені в русі), одинокі матері в критичних умовах та інші вразливі верстви населення.

    Щоб отримати допомогу, потрібно зателефонувати на наступні номери з 9.00 до 18.00:

    *0663371662,

    *0665063682,

    *0934859321

    Можна також самостійно залишити заявку за посиланням (необхідний акаунт Гугл).

    Голова Корабельної районної у місті Херсоні ради Наталія Чорненька підкреслює: дуже важливо допомогти тим, хто потребує «Мінімальний продуктовий набір Життя» отримати його, тому закликає херсонців попіклуватися про сусідів і знайомих з вразливих верств населення.

    Ті, хто погано почувається, можуть звернутися до сімейного лікаря: в місті всі лікарні координуються, щоб медикаменти отримали ті, хто має критичну потребу.

    Теги: Херсон влада населення біженці
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    Як мешканцям Херсону отримати допомогу від місцевої влади - інструкція