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    Януковича запросили виступити в суді з останнім словом

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    Януковича запросили виступити в суді з останнім словом

    Виступ Януковича в суді запланований на 12 жовтня

    Колегія суддів Оболонського районного суду Києва очікує виступ екс-президента Віктора Януковича з останнім словом 12 жовтня.

    Про це 18 вересня по завершенню судового засідання повідомив суддя Владислав Дев'ятко.

    «На цей час обвинувачений Віктор Федорович Янукович не скористався виступом у судових дебатах. Разом з тим на виконання статті 6 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини суд вкотре викличе Віктора Федоровича Януковича для участі у судових засіданнях. У тому числі шляхом відеоконференції надасть йому можливість виступити з останнім словом на 10 годину 12 жовтня», - сказав Дев’ятко.

    Тобто, додав він, після завершення виступу захисника Горошинського.

    «Разом з тим суд повідомляє учасникам процесу, що виступ обвинуваченого з останнім словом відбудеться на тих же умовах, які були озвучені до цього. У тому числі - без залучення компетентних органів Російської Федерації», - зазначив суддя.

    Раніше повідомлялося, що суддя Дев’ятко зробив зауваження адвокату Олександру Байдику за повторне цитування у своїй промові у дебатах показів свідків у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

    Джерело: УНН

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