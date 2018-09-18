Януковича запросили виступити в суді з останнім словом



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Виступ Януковича в суді запланований на 12 жовтня

Колегія суддів Оболонського районного суду Києва очікує виступ екс-президента Віктора Януковича з останнім словом 12 жовтня.

Про це 18 вересня по завершенню судового засідання повідомив суддя Владислав Дев'ятко.

«На цей час обвинувачений Віктор Федорович Янукович не скористався виступом у судових дебатах. Разом з тим на виконання статті 6 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини суд вкотре викличе Віктора Федоровича Януковича для участі у судових засіданнях. У тому числі шляхом відеоконференції надасть йому можливість виступити з останнім словом на 10 годину 12 жовтня», - сказав Дев’ятко.

Тобто, додав він, після завершення виступу захисника Горошинського.

«Разом з тим суд повідомляє учасникам процесу, що виступ обвинуваченого з останнім словом відбудеться на тих же умовах, які були озвучені до цього. У тому числі - без залучення компетентних органів Російської Федерації», - зазначив суддя.

Раніше повідомлялося, що суддя Дев’ятко зробив зауваження адвокату Олександру Байдику за повторне цитування у своїй промові у дебатах показів свідків у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

Джерело: УНН