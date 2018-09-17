Справа про держзраду Януковича: суддя зробив зауваження адвокату



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Фото: Цензор.НЕТ Виступ адвоката у судових дебатах розпочався 13 вересня

Виступ Байдика у судових дебатах триває третій день загальною кількістю 16 годин

Головуючий колегії суддів Шевченківського районного суду Києва Владислав Дев’ятко зробив зауваження адвокату Олександру Байдику за повторне цитування у своїй промові у дебатах показів свідків у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

«За минулі 40 хвилин ви вдруге цитуєте покази свідків, яких цитували дві години тому... Це - зауваження головуючого, оскільки ви цитуєте свідків, і ці цитування не завжди стосуються обставин, про які йде мова», - сказав Дев’ятко.

Варто зазначити, що виступ Байдика у судових дебатах триває третій день загальною кількістю 16 годин.

Так, виступ адвоката у судових дебатах розпочався 13 вересня.

Як відомо, екс-президент України Віктор Янукович просив Окружний адміністративний суд Києва визнати протиправними дії Регіонального центру безоплатної правової допомоги під час призначення йому державних захисників у справі про держзраду та скасувати відповідне доручення.

Нагадаємо, 1 серпня Оболонський суд прийняв рішення замінити призначеного Януковичу 31 липня держадвоката Овсянникова іншим адвокатом із київського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та продовжити засідання у справі про держзраду екс-президента 16 серпня. Державний адвокат Віктор Овсянников тричі 1 серпня самовільно залишав залу суду, в результаті чого дебати були зірвані.

Джерело: УНН